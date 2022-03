L'AC Milan ne sait pas quoi faire avec Zlatan Ibrahimovic

La suite après cette publicité

A coeur ouvert. Hier en conférence de presse, Zlatan Ibrahimovic a vidé son sac. Et le Suédois âgé de 40 ans en avait gros sur la patate. «Je continue tant que je peux, tant que je peux arriver à avoir des résultats. Mais tu as aussi une vie après le football et tu veux aussi te sentir bien dans la nouvelle vie. Mais nous n'en sommes pas encore là, nous irons à la Coupe du Monde. On n'en parle pas. Je n'ai même pas réfléchi à la question».

Puis il a ajouté avec son style particulier : « je ne veux pas regretter d'avoir arrêté. Je veux maximiser tant que je peux. Vous avez cette peur de ce qui se passera après. Il y aura beaucoup d'offres ici et là, l'adrénaline que je reçois sur le terrain, je n'en aurai plus. C'est là qu'intervient la panique (...) Je pense que c'est plus un chagrin pour vous qui ne pourrez pas me voir rejouer en live. Profitez pendant que je suis sur le terrain. Vous ne reverrez plus jamais un Ibrahimovic».

Ibra a souvent été blessé cette saison

Sur le terrain justement, on n'a pas trop vu le géant scandinave dernièrement. Blessé, celui qui souffrait du tendon d'Achille a manqué 42 jours de compétition entre janvier et début mars. Bien remplacé par un Olivier Giroud en forme, Ibra a fait son retour 6 mars dernier face à Naples (2 minutes jouées) avant d'enchaîner avec deux entrées en jeu face à Empoli (8 minutes) et Cagliari (4 minutes). L'ancien du PSG reprend donc en douceur lui qui doit composer quoi qu'il en dise avec le poids des années.

En début de saison, il avait manqué un mois de compétition suite à une irritation du tendon d'Achille (entre septembre et octobre). Il avait retrouvé l'infirmerie une quinzaine de jours en fin d'année 2021 en raison d'un problème au genou. Indispensable lors de son retour en Lombardie, Zlatan a apporté sa pierre à l'édifice cette saison avec 8 buts et 2 assists en 22 apparitions toutes compétitions confondues (12 titularisations). Son apport dans le vestiaire est également très important comme l'a avoué Olivier Giroud dans Le Parisien.

Milan est dans le flou

«Cette situation avec Zlatan au Milan est une chance. C'est ce qui nous pousse à nous surpasser. Il est comme un grand frère dans le vestiaire car il pousse à repousser encore plus loin l'exigence. C'est bien pour tout le monde d'avoir ce genre de concurrence et de personnalité dans une équipe.» Mais sera-t-il encore présent la saison prochaine ? En fin de contrat en 2022, Ibra arrive à un tournant. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport* explique que l'attaquant veut prolonger l'aventure à Milan, qui réalise une belle saison (leader de Serie A).

La publication au papier rose précise que les Rossoneri sont prêts à négocier avec le footballeur qui aura 41 ans le 3 octobre prochain. Mais les Milanais prennent leur temps sur ce dossier. D'autant qu'ils veulent recruter Paulo Dybala, qui va quitter libre la Juventus cet été. Et pour lui offrir un juteux contrat, les Italiens n'écarteraient pas l'idée de se séparer de l'imposant salaire du Suédois. Dans le flou, Zlatan Ibrahimovic a encore quelques mois pour changer la donne et continuer à Milan.