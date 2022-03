Suède, AC Milan : Zlatan Ibrahimovic et la peur du vide

Présent ce mardi en conférence de presse avec la sélection de Suède, Zlatan Ibrahimovic (40 ans) a avoué que l'idée d'arrêter lui faisait un peu peur. «Je continue tant que je peux, tant que je peux arriver à avoir des résultats. Mais tu as aussi une vie après le football et tu veux aussi te sentir bien dans la nouvelle vie. Mais nous n'en sommes pas encore là, nous irons à la Coupe du Monde. On n'en parle pas. Je n'ai même pas réfléchi à la question», a lancé l'attaquant de l'AC Milan avant de poursuivre.

«Nous allons voir ce qui se passe. On va se mettre dans une situation où je peux performer, je suis content d'aider à l'extérieur, mais ce que j'aime le plus, c'est d'être sur le terrain. Je suis juste reconnaissant et fier, j'ai 40 ans et je peux représenter mon pays. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient occupé ce siège. Je ne veux pas regretter d'avoir arrêté. Je veux maximiser tant que je peux. Vous avez cette peur de ce qui se passera après. Il y aura beaucoup d'offres ici et là, l'adrénaline que je reçois sur le terrain, je n'en aurai plus. C'est là qu'intervient la panique», a-t-il envoyé, avant de lâcher une petite punchline dont il a le secret. «Je pense que c'est plus un chagrin pour vous qui ne pourrez pas me voir rejouer en live. Profitez pendant que je suis sur le terrain. Vous ne reverrez plus jamais un Ibrahimovic». Sacré Zlatan !