Liga : Bilbao s’impose sur la pelouse du Betis

Ce dimanche, le Betis recevait Bilbao. Auteurs d’un début de saison impeccable avec deux victoires en autant de rencontres, les Basques avaient à cœur de poursuivre avec une nouvelle victoire en terres andalouses. Et au terme d’un match globalement équilibré, Bilbao a montré plus de réalisme pour s’imposer.

La suite après cette publicité

La rencontre s’est décantée en seconde période. Sur un centre puissant venu de la gauche, Marc Bartra a mal géré la situation et a catapulté le ballon dans ses propres filets (0-1, 60e). En fin de rencontre, Aitor Paredes a scellé la victoire des siens (0-2, 85e) malgré la réduction de l’écart au score de Cédric Bakambu en toute fin de rencontre (1-2, 90+7e). Bilbao est premier ex aequo avec le Real Madrid.