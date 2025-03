Benfica-FC Barcelone : les compositions officielles

Comme on se retrouve. Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Benfica ce mercredi lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir terminé deuxièmes de la phase de championnat derrière Liverpool avec une petite défaite, les hommes d’Hans-Dieter Flick voudront l’emporter ce soir pour se faciliter le retour à la maison. D’autant plus que les deux équipes se connaissent bien puisqu’elles se sont déjà affrontées cette saison dans une rencontre totalement folle (4-5).

Pour ce faire, le technicien allemand a aligné un 4-2-3-1 avec une attaque composée de Lewandowski, Raphinha et Yamal. Pedri est titulaire dans l’entrejeu avec De Jong et Olmo un peu plus haut. Du côté de Benfica, Schjelderup, Pavlidis et Akturkoglu essaieront d’animer les offensives portugaises.

Les compositions officielles :

Benfica : Trubin - Araujo, Silva, Otamendi, Carreras - Aursnes, Kökcü, Barreiro - Aktürkoglu, Pavlidis, Schjelderup.

Barcelone : Szczesny - Koundé, Cubarsi, Martinez, Balde - Pedri, De Jong - Yamal, Olmo, Raphinha - Lewandowski.