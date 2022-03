Un médecin de la FIFA trouve la mort lors des émeutes à la fin de Nigeria-Ghana

Pour la première fois depuis 2006, le Nigeria n'est pas parvenu à se qualifier à la Coupe du Monde. En effet, les partenaires de Victor Osimhen n'ont pas réussi à prendre le dessus sur le Ghana lors du match retour à domicile (1-1), après s'être incliné au Ghana (1-0). Forcément déçu, le public l'a montré d'une très mauvaise manière selon Bild.

En effet, des fans nigérians en colère ont pris d'assaut le terrain, détruit des bandes publicitaires et des bancs, déchiré des filets de but, jeté des objets vers les joueurs qui tentaient d'entrer dans les vestiaires par le tunnel. Dans ce chaos, un médecin de la FIFA, le Zambien Joseph Kabungo, chargé des contrôle anti-dopage, se serait écroulé avant de perdre la vie. Les causes exactes du décès n'ont pas encore été communiquées et la Fédération Nigériane n'a pas encore réagit aux débordements.

Update: His name is Dr Joseph Kabungo from Zambia. He was on duty as Doping officer. He collapsed suddenly and died. Cause of death not confirmed yet. His family, the Zambia FA and the government of Zambia have been duly informed. https://t.co/6wJVOQUWWy