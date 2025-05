ASSE : Lucas Stassin fait le bilan et laisse planer le doute sur son avenir

L’été dernier, l’ASSE a cassé sa tirelire pour ne pas se rater après sa remontée en Ligue 1. Désireux de renforcer leur attaque, les dirigeants ligériens ont décidé de faire un all-in sur Lucas Stassin. Connu davantage pour une vidéo virale de lui en équipe de jeunes d’Anderlecht que ses débuts professionnels avec Westerlo, le jeune attaquant devait donc encaisser ce transfert onéreux pour la première grande étape de sa carrière. Forcément, le buteur de 20 ans a eu du retard à l’allumage et les doutes ont très vite escorté ses débuts.

Arrivé pour 10 millions d’euros en provenance de sa Belgique natale, Stassin avait donc du pain sur la planche pour se mettre dans les poches des supporters stéphanois exigeants à son égard. Finalement, après des mois compliqués, à l’instar de son équipe, le natif de Braine-le-Conte n’a pas tardé avant de remettre de l’ordre dans la maison et empiler les buts. Auteur d’un doublé inoubliable lors du derby face à l’OL, le numéro 32 forézien est définitivement rentré dans le cœur des supporters verts avec cette performance. Pour autant, cette victoire face à l’ennemi juré risque de ne pas compter tant que ça pour les Foréziens.

Lucas Stassin se concentre sur la fin de saison

En effet, actuellement 17e de Ligue 1, l’ASSE est bien partie pour redescendre directement en Ligue 2, onze mois après sa montée. Un coup dur pour les pensionnaires de Geoffroy-Guichard qui devront remporter leurs deux derniers matches face à Reims et Toulouse pour espérer rattraper son retard de quatre points sur Le Havre, barragiste. Un exploit qui devra sûrement se faire sans Lucas Stassin. Blessé aux ischios, ce dernier a fait part de sa frustration au micro d’Antenne Centre Télévision au sujet de sa blessure : «on arrive en fin de saison. Ce sont des petites blessures, pas trop graves je l’espère. C’est sûr que c’est une tuile. Je veux faire mon maximum pour aider l’équipe dans l’opération maintien, mais ça fait partie du football et il faut faire avec malheureusement, mais oui je suis assez triste.»

Relancé sur sa première saison à Saint-Etienne, Stassin a expliqué qu’il était satisfait de sa première saison mais qu’il était d’abord focalisé sur la mission maintien de son équipe : «le bilan de ma saison est positif, mais j’aimerais surtout que ça aide le club dans l’opération maintien. Si ces deux choses-là sont réunies, je serais heureux. On sait que c’est compliqué. L’ASSE est un gros club en Ligue 1, il y a la pression des supporters. En tant que joueur, ça fait partie du métier. On doit l’accepter, on doit faire face. Là, je pense qu’on y arrive. On travaille pour, on met toutes les chances de notre côté. On verra par la suite comment ça va se finir.» Même réponse pour répondre à une question sur son avenir forcément remis en cause en cas de descente : «mon objectif est de finir la saison, de rester concentré sur les matchs. Maintenant, il y a ma petite blessure donc ça change un petit peu les choses mais je vais d’abord essayer de revenir le plus vite possible, de terminer la saison. On arrivera ensuite très vite à la période de transferts mais je me concentre d’abord sur la fin de saison et on verra comment les choses évoluent.» Dernièrement, la presse belge expliquait que le prix de Lucas Stassin a été fixé à 20 millions d’euros pour l’été prochain par les dirigeants de l’ASSE.