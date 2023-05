Liverpool annonce le départ de 4 stars !

La suite après cette publicité

C’est la fin d’une époque. Équipe impressionnante en 2019, Liverpool va changer de visage. Le club de la Mersey vient d’annoncer que quatre de ses joueurs quitteront le club à la fin de leur contrat en juillet prochain. Il s’agit de quatre éléments ayant marqué l’histoire du club, dont le buteur brésilien Roberto Firmino. Après le départ de Sadio Mané l’an dernier, une deuxième star du trio magique Mané-Firmino-Salah va donc voguer vers d’autres cieux.

« Le Liverpool FC confirme que Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain quitteront le club à l’expiration de leur contrat cet été. Le quatuor entreprendra chacun de son côté de nouveaux chapitres dans sa carrière après la conclusion de la saison 2022-23, après avoir aidé les Reds à remporter les plus grands honneurs du jeu lors de leurs séjours à Anfield. Les quatre ont tous joué leur rôle dans l’équipe de Jürgen Klopp en remportant la Ligue des Champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2019, avant de devenir la première équipe de Liverpool à décrocher le titre de champion pendant 30 ans alors qu’ils ont accumulé 99 points en 2019-20 », indique le communiqué.

Naby Keïta, un gros gâchis

Joueur des Reds depuis 2015, Firmino a inscrit 109 buts et délivré 79 passes décisives en 360 matches, série en cours. Buteur altruiste, l’ancien pensionnaire d’Hoffenheim, recruté pour 41 M€, a souvent permis au duo Mané-Salah de briller. De son côté, Milner était annoncé sur le départ depuis longtemps. Courtisé par Brighton et Leeds, le milieu de terrain de 37 ans va laisser sa place aux jeunes. À 29 ans, Alex Oxlade-Chamberlain a débarqué sur les bords de la Mersey en 2017, en provenance d’Arsenal, en échange d’un chèque de 38 M€.

À Anfield, il a surtout joué le rôle de remplaçant de luxe puisqu’il ne compte que 46 titularisations en Premier League en six ans. Enfin, le départ à venir de Naby Keïta (28 ans) laissera un gout amer. En effet, Liverpool pourra regretter un gâchis à 60 M€. Arraché au RB Leipzig en 2018, le milieu de terrain guinéen n’a jamais réussi à réaliser une saison complète. Certes, la concurrence au milieu était présente, mais il a surtout passé son temps à l’infirmerie, à savoir 465 jours depuis son arrivée en 2018 !