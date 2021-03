Eliminatoires CAN 2021 : déjà qualifié, le Maroc fait match nul contre la Mauritanie

Déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui a été décalée au mois de janvier 2022, le Maroc affrontait la Mauritanie ce vendredi soir dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires. Au Stade Olympique de Nouakchott, les deux équipes n'ont pas réussi à marquer (0-0).

Dominateurs avec notamment 70% de possession de balle, Ziyech et ses coéquipiers n'ont pas réussi à casser le verrou adverse. Avec ce match nul et vierge, la sélection de Vahid Halilhodzic compte désormais 11 points, soit cinq de plus que son adversaire du soir, qui s'empare de la seconde place.