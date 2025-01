La pétition dingue de Florentino Pérez à la Fédération pour renverser le FC Barcelone

Ces dernières années, le Real Madrid estime être lésé par l’arbitrage. Du moins, par rapport à son ennemi juré, le FC Barcelone. Le club de la capitale ibérique n’hésite pas à montrer son mécontentement avec les arbitres espagnols, via sa chaîne officielle Real Madrid TV notamment, où les hommes au sifflet sont régulièrement critiqués. Et bien sûr, la fameuse affaire Negreira qui a tant passionné l’Espagne n’a pas arrangé les choses…

Pourtant, les statistiques, amplement relayées par la presse catalane par ailleurs, montrent que le Real Madrid a déjà bénéficié de 10 penaltys cette saison, et n’en a eu aucun contre lui. Le FC Barcelone a lui eu 4 penaltys en sa faveur, et 3 pour ses adversaires. Quoi qu’il en soit, Florentino Pérez est persuadé d’être persécuté par l’arbitrage et il compte profiter de la nomination du nouveau président de la Fédération, Rafael Louzán, pour changer les choses.

Pérez en a marre des arbitres espagnols

Dans un entretien accordé à El Chiringuito, Louzán a ainsi fait de grosses révélations sur une discussion qu’il a eue avec le patron du Real Madrid. « Florentino m’a dit que les arbitres portaient préjudice au Real Madrid et qu’on devait régler ça. Le Real Madrid a perdu des titres à cause des arbitres selon lui », a-t-il d’abord expliqué, avant de dévoiler la proposition insolite de Pérez.

« Florentino m’a dit de faire venir des arbitres anglais pour arbitrer en Liga », a-t-il ainsi ajouté. Pérez estime ainsi que des arbitres étrangers seront plus justes et ne prendront pas des décisions allant contre les intérêts de son équipe sur la pelouse. Pour rappel, c’est la Fédération espagnole qui se charge de désigner les arbitres pour la Liga. Accèdera-t-elle à la pétition de Pérez ? C’est peu probable…