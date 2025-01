Juventus: David Trezeguet revient sur le Calciopoli et détruit l’Inter Milan

L’affaire du Calciopoli (corruption des arbitres italiens) divise depuis 2006 et continuera encore longtemps à diviser. Celui qui a vécu cette saison comme protagoniste principal n’est autre que David Trezeguet, qui portait le maillot de la Juventus et qui digère encore mal le Scudetto de 2006, révoqué et attribué à l’Inter après la relégation des Bianconeri : «Les supporters de l’Inter le savent aussi : le championnat a été remporté sur le terrain par la Juve avec une démonstration de force supérieure aux Nerazzurri. Les matchs étaient joués et la Juve avait une équipe monstrueuse, supérieure même au Real, à Barcelone et au Bayern qui étaient fort cette année-là. Le Scudetto que l’Inter affiche est quelque chose de folklorique. Je crois que de nombreux joueurs de l’Inter savaient que la Juventus était supérieure et méritait de remporter ce championnat. Tout le reste n’est que du folklore.»

La Juventus avait fini par jouer en Serie B : «C’était un moment très déroutant. Il n’était pas très évident que cette affaire soit plus bureaucratique que sportive. Ils venaient d’un championnat remporté de façon extraordinaire. La Serie B était un choix individuel. Le club était ouvert à chacun pour réfléchir à son propre avenir. La force de chacun était que personne n’avait vraiment réfléchi à ce qu’il fallait faire. Nous nous sommes immédiatement adaptés malgré un championnat compétitif avec des équipes comme Naples, Genoa, Piacenza, Brescia. Deschamps a très bien géré ça. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui feraient ce choix, que j’ai également fait avec River en 2012».