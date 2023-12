OL : un départ et deux arrivées dans le staff de Pierre Sage

Conforté au moins pour les premières échéances de 2024 à son poste d’entraîneur de l’OL, Pierre Sage a désormais les coudées franches en ce qui concerne la composition de son staff. Comme indiqué par L’Équipe, l’ancien adjoint d’Habib Beye va voir deux nouvelles têtes intégrer son équipe dès ce dimanche, jour de reprise d’entraînement pour le club rhodanien.

La suite après cette publicité

Le premier : Damien Della Santa, spécialiste des coups de pied arrêtés devenu une référence européenne dans le domaine. Passé par Nice mais aussi Manchester City et Arsenal, l’homme de 34 ans viendra épauler Pierre Sage, qui avait réclamé son arrivée pour mieux appréhender cet exercice. Le second, Jamal Alioui, ex-international marocain, intégrera également le staff lyonnais. Âgé de 41 ans, Alioui est un enfant de la région et possède une riche expérience, renforcée par ses récents passages au Goal FC (N1), à Versailles (N1) et à Bourges (N2). Enfin, L’Équipe ajoute que Jean-François Vulliez, assistant de Sage jusqu’ici, quitte ses fonctions.