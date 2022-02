Manchester United cible Youri Tielemans pour son milieu

Manchester United pense déjà à la saison prochaine. En effet, dès février on peut déjà qualifier cette année d'échec (5e en PL et éliminé de la Coupe) pour les Red Devils qui avaient pourtant réalisé un mercato estival alléchant sur le papier. Entre la prolongation de Paul Pogba qui traine et qui pourrait ne jamais arriver, l'éclosion qui tarde à venir du désormais prêté Donny Van de Beek ou les prestations irrégulières du brésilien Fred, les dirigeants ont identifié le milieu comme secteur de jeu à renforcer.

Dans cette optique, ils avaient identifié l'un des joyaux de la Reine, Declan Rice, estimé à 120M€ par son club de West Ham. Une somme que les Mancuniens ne semblent pas prêts à dépenser. Le nom de Kalvin Phillips fait également partie de la short-list de United mais l'Anglais devrait prolonger son contrat avec Leeds et aurait même déclaré ne pas vouloir rejoindre Old Trafford à cause de la concurrence entre son club formateur et Manchester. Le dernier nom cité par The Daily Star est celui du Belge de Leicester, Youri Tielemans, qui arrive en fin de contrat en juin 2023 et qui souhaiterait disputer la Ligue des Champions. Une somme avoisinant les 48M€ pourrait convaincre les Foxes, selon le tabloïd britannique.