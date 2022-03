Le PSG envoie un message clair à ses jeunes

Une semaine après l’équipe première, les U19 du Paris Saint-Germain ont été eux aussi éliminés de leur Ligue la Champions, la Youth League. Battus 3-1 en quarts par Salzbourg alors qu’ils avaient ouvert le score dès la première minute de jeu, les Franciliens ont vécu une nouvelle déception. Passé dans une nouvelle dimension depuis l’arrivée de QSI, le club de la capitale peine à voir ses jeunes pousses triompher. Un sujet qui est devenu, par la force des choses, un dossier sensible.

Outre le terrain, les jeunes pousses parisiennes font en effet également parler en coulisses. Depuis plusieurs années, elles sont nombreuses à ne pas hésiter à quitter le PSG avant même d’avoir signé professionnel. Les exemples sont nombreux et l’une des raisons évoquées est souvent la même : une promesse de temps de jeu en équipe première qui n’est pas tenue. Dernièrement, les rumeurs autour de Xavi Simons, Édouard Michut ou encore El Chadaille Batshiabu illustrent parfaitement ces soucis. De plus, en voyant des éléments tels que Moussa Diaby et Christopher Nkunku briller en Bundesliga, les espoirs franciliens ont logiquement la tentation du départ.

Toutefois, Paris s’active pour tenter d’inverser la tendance. Interrogé par L’Équipe, le coordinateur sportif du centre de formation, Yohan Cabaye, a fait part de sa mission. « Notre objectif au centre, c'est de faire un travail avec eux pour créer ce sentiment de fierté, d'appartenance aux couleurs du club et à tout ce que représente le PSG dans l'histoire du foot français et mondial. Jouer pour le PSG, ça représente quelque chose. (…) La suite de ce travail est de développer des joueurs capables de se rapprocher du monde pro et bien sûr de notre équipe première. Chaque année, il y en a qui se rapprochent. On travaille pour qu'il y en ait encore plus à l'avenir. »

L'herbe n'est pas plus verte ailleurs

Cependant, dans un monde du football où les joueurs sont de plus en plus jeunes à faire leurs premiers pas chez les pros, le PSG ne peut promettre monts et merveilles en raison de son effectif étoffé. Certains comme Tanguy Kouassi ou Adil Aouchiche préfèrent donc quand même aller voir ailleurs. Mais l’échec de Kouassi au Bayern Munich permet tout de même aux dirigeants franciliens de prouver à leurs ouailles que trop de précipitation peut nuire au développement d’une carrière. « Ce que j'essaie de leur dire, c'est de ne pas mettre la charrue avant les boeufs. Si le joueur est bon sur le terrain, la suite va venir. Vous parlez de pression financière, il ne faut pas que ce soit le critère numéro 1. Sinon, il y a un problème. »

Enfin, jouer au PSG c’est aussi respecter un code. « On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi quand on porte le maillot du PSG. Et celui qui ne comprend pas ça, se met à la faute et s'exclut tout seul. (…) Peu importe le joueur, peu importe le match, s'il s'écarte de ces règles, il ne jouera pas. Si le joueur ne comprend pas que pour sa vie entière, il doit modifier son comportement, il peut aller n'importe où, il aura toujours des problèmes. » À bon entendeur…