Youth League : le PSG prend la porte en quarts face à Salzbourg

Si l'équipe pro a pris la porte de la façon qu'on connaît en Ligue des Champions il y a tout juste une semaine, l'équipe U19 du PSG elle avait réussi à obtenir sa qualification après avoir battu le Séville FC sur le score de 2-0. Ce mercredi du côté du Camp des Loges, la formation dirigée par Zoumana Camara avait un adversaire de taille : le RB Salzbourg, une référence en matière de formation sur le Vieux Continent. L'ancien défenseur parisien devait composer avec plusieurs absences, comme celles de Wilson Odobert, Kaïs Najeh et surtout Xavi Simons. El Chadaille Bitshiabu lui revenait dans le onze. Warren Zaire-Emery et Edouard Michut, les deux têtes d'affiche de l'équipe, étaient elles bien là.

Et ça allait commencer très fort, puisqu'au bout de 11 secondes seulement, les Parisiens faisaient trembler les filets. Lancé en profondeur sur le coup d'envoi, Bitumazala trébuchait sur le portier rival dans la surface. Le ballon revenait sur Michut, qui expédiait le cuir au fond des filets, malgré une tentative de sauvetage d'un défenseur autrichien (1-0). Une entame de match parfaite, et derrière, les Franciliens géraient bien le ballon, peu inquiétés par leur adversaire du jour. Bien trouvé par Michut, Yansané décochait une frappe qui passait non-loin du cadre de Stejskal (26e). Derrière, le premier buteur de la partie inquiétait encore Salzbourg, de la tête cette fois, mais le portier rival veillait au grain (31e).

Une deuxième période particulièrement mauvaise

Mais sur la première situation chaude de Salzbourg, l'équipe sponsorisée par la célèbre boisson énergétique allait égaliser. Face à Lavallée, Diakité ne tremblait pas et transformait à merveille (1-1, 36e). Un coup dur pour les locaux, qui peinaient dans le jeu et ne s'en remettaient pas vraiment, eux qui avaient pourtant bien dominé les débats avant cette égalisation. Au retour des vestiaires, le PSG était à deux doigts d'être cueilli à froid, mais Lavallée sortait une sacrée intervention devant Kameri pour empêcher Salzbourg de passer devant (47e).

Le chrono défilait, et le jeu était assez hâché. Peu d'occasions de part et d'autre donc, avec des Autrichiens plus intenses et plus solides qu'en première période, où la bataille du milieu était clairement en faveur du PSG. Lavallée devait même quitter ses partenaires, blessé et remplacé par Louis Mouquet dans les cages franciliennes. Zoumana Camara passait même dans un système à trois défenseurs sur les phases offensives pour ne pas trop se découvrir... Mais Roko Simic allait faire parler la poudre. Une tête puissante après une frappe repoussée, sur laquelle Mouquet aurait pu bien mieux faire (1-2, 72e). Trop imprécis et maladroits dans la moitié adverse, les Parisiens n'ont plus réussi à inquiéter un Stejskal qui a vécu une deuxième période tranquille. Ce n'était pas fini puisque dans le temps additionnel Luka Reischl pliait définitivement la rencontre en signant le troisième, profitant d'une erreur d'El Chadaille Bitshiabu, par ailleurs assez moyen aujourd'hui, à la relance. Le PSG est donc éliminé, pendant que Salzbourg file en demies.

