Tyrone Tormin attise les convoitises

Formé à l’ASSE avant de rejoindre Niort, Tyrone Tormin (23 ans) sort d’une très belle saison avec les Chamois. Auteur de 7 buts en National 1 et 2 réalisations en Coupe de France, l’attaquant franco-guadeloupéen attire, à ce titre, les convoitises lors de ce mercato estival. Selon nos dernières informations, le natif de Clichy, libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier, plaît à différentes formations.

En France, Rodez et Dunkerque sont ainsi intéressés par le profil du droitier d’1m77, élu joueur du mois en février dernier, mais toujours d’après nos indiscrétions, ce dernier devrait plutôt rejoindre un championnat étranger dans les semaines à venir. Dans cette optique, Perugia et Carrarese sont les principaux candidats en Italie alors que le club d’Avs Futebol SAD est lui aussi dans la course. Affaire à suivre…