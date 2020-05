Nicklas Bendtner a perdu plusieurs millions au poker

Sans club depuis son départ du FC Copenhague au mercato d'hiver, Nicklas Bendtner (32 ans) a fait une révélation fracassante. Dans son émission de télé-réalité « Bendtner et Philine » qu'il anime avec sa compagne Philine Roepstorff, l'ancien attaquant d'Arsenal s'est confié sur sa passion pour le poker et ses soirées qui peuvent vite lui revenir cher ... « J'ai perdu beaucoup d'argent, un montant totalement irréaliste. Il est difficile de chiffrer ce que j'ai perdu, mais c'est environ 50 millions de couronnes danoises (6,7 M€) », partage-t-il dans des propos rapportés par The Sun.

« J'ai joué beaucoup au poker dans ma vie. Je joue contre un joueur de poker professionnel depuis mes 19 ans », suit-il. Nicklas Bendtner ne considère cependant cette passion comme une forme d'addiction. Quand il évoluait à Arsenal, il sait néanmoins qu'il a dépassé les limites du raisonnable et ne s'en cache pas. « Dans le passé, j'ai joué de très gros mises. Une nuit à Londres, les choses sont devenues incontrôlables, et ça aurait pu finir vraiment mal. Depuis ce jour, j'ai arrêté de jouer dans des parties à grand enjeu. J'ai choisi de jouer pour des montants beaucoup plus petits et maintenant, je joue surtout pour le jeu », a-t-il déclaré. Une bonne leçon de vie.