Lens-OL : les compositions probables

C’est un match plaisant qui nous attend ce dimanche soir entre le RC Lens et l’Olympique Lyonnais. Un choc entre deux équipes aux dynamiques très opposées. D’un côté Lens qui séduit toujours autant cette saison avec des bons résultats (une 4ème place au classement) et des joueurs en confiance. De l’autre, un Lyon en grande difficulté qui a concédé trois défaites de rang en championnat et avec donc un Peter Bosz très attendu.

Le coach néerlandais doit impérativement redresser la barre sinon il pourrait probablement être remercié par sa direction qui a décidé de le conforter pendant la trêve. Après des défaites à Lorient, Monaco et Paris, l’OL n’a plus le droit à l’erreur et ce ne sera pas du tout simple face au public et à la ferveur lensoise.

Une défense en chantier pour l’OL

Pour cette rencontre, Peter Bosz devra encore bricoler avec sa défense. Si Anthony Lopes gardera sans surprise la cage lyonnaise, la ligne de 4 devant va être inédite. En l’absence de Lukeba et Gusto, on devrait retrouver Henrique à droite, Thiago Mendes et Damien Da Silva dans l’axe et Tagliafico à gauche. Lepenant et Caqueret devraient débuter dans l’entre jeu. Enfin, le quatuor offensif sera composé de Cherki, Tête, Lacazette et Toko Ekambi.

Du côté de Lens, pas de surprise attendue. Franck Haise va aligner son 3-5-2. Brice Samba sera dans les buts. Les trois axiaux seront Médina, Danso et Haidara. Franco ski et Cabot occuperont les postes de piston gauche et droit. Seko Fofana et Abdul Samed accompagneront le tout au milieu et on retrouvera le trio Sotoca, Openda et Da Costa devant.