Hervé Renard a déjà deux offres de sélections africaines

Ces derniers mois, Hervé Renard a décidé de ne pas trop laisser de suspens concernant son avenir. Le coach à la légendaire chemise blanche avait clairement annoncé que les Jeux Olympiques seraient sa dernière compétition avec l’équipe de France féminine. «Ce ne sera pas sans un brin d’émotion. La fierté d’avoir porté cet uniforme de l’équipe de France et terminer sur une très bonne note», expliquait-il au moment d’évoquer les JO de Paris 2024. Ensuite, Hervé Renard sera donc libre et aimerait bien retrouver une sélection. Il ne manquera clairement pas de choix surtout en Afrique.

L’histoire d’amour entre le continent africain et Hervé Renard ne semble pas terminée. Ces derniers mois, l’Algérie avait pris la température pour essayer de le récupérer, mais le timing avec les JO était trop compliqué. Selon nos informations, deux nations africaines ont clairement passé la vitesse supérieure dans ce dossier. Le Nigeria, qui a pourtant récemment nommé Finidi George sur le banc, a formulé une offre à l’ancien coach de Sochaux. C’est aussi le cas de l’Égypte. Les Pharaons, sélection emblématique du continent, ont également proposé le poste à Renard malgré la nomination naissante d’Hossam Hassan en tant que sélectionneur. Les deux propositions tournent autour de 2 millions d’euros par an. Une autre sélection du continent suit attentivement ce dossier et a déjà discuté avec l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite sans faire d’offre. Mais après les JO, Hervé Renard devrait vite rebondir, et probablement dans son continent d’adoption.