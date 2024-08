Manchester United : le PSG a fait une nouvelle proposition pour se séparer de Manuel Ugarte

Trente-sept petits matches et puis s’en va ? À Paris, on n’a pas abandonné l’idée de voir partir Manuel Ugarte (23 ans), un an seulement après avoir arraché le milieu de terrain uruguayen au Sporting Portugal contre 60 M€. Le mystère demeure toujours au sujet de la perte de crédit du joueur auprès de Luis Enrique après un excellent début de saison, mais ce qui est sûr, c’est que le PSG pousse pour s’en séparer.

À l’heure actuelle, une seule destination semble d’ailleurs possible pour le Sud-Américain : Manchester United. Erik ten Hag l’attend avec impatience et Relevo indique que Jorge Mendes, l’agent du joueur, s’active ardemment pour que l’affaire soit bouclée alors que MU avait lâché prise. Seul souci : les Red Devils ne peuvent pas dépenser sans compter. Ce mardi, les médias britanniques nous rappelaient les deux scénarios possibles pour le club cher à Sir Alex Ferguson.

MU calme déjà le jeu

Si Manchester parvient à dégraisser, un transfert d’Ugarte sera tenté. En revanche, si les Mancuniens ne parviennent pas à se défaire de leurs indésirables, l’idée serait d’obtenir un prêt. Et selon le Daily Mail et le Telegraph, le PSG est ouvert à cette deuxième option ! Les deux médias anglais affirment même que le club de la capitale a proposé aux Red Devils un prêt avec obligation d’achat. Mais il y a un hic pour MU.

Paris veut que le montant de cette option d’achat obligatoire soit de 60 M€, afin de récupérer sa mise de départ. Un montant qui, même s’il ne sera à payer que l’an prochain, est jugé trop élevé par la direction mancunienne. Tout du moins, tant que le club n’a pas encaissé de liquidités. À dix jours de la fin du mercato, le temps joue en faveur des Anglais qui pourraient attendre le dernier moment pour formuler une dernière offre plus à leur avantage.