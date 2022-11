CdM 2022 : ça a clashé entre Kevin De Bruyne et Toby Alderweireld !

Hier soir, la Belgique s'est imposée 1 à 0 face au Canada. Un petit miracle puisque les Diables Rouges ont été malmenés durant cette première rencontre de Coupe du Monde. D'ailleurs, la tension était palpable au sein de la sélection puisqu'il y a eu un clash entre Kevin De Bruyne et Toby Alderweireld. Lors de l'ouverture du score de Michy Batshuayi, les deux hommes se sont rendus auprès de Roberto Martinez pour tenter de corriger ce qui n'allait pas et ils ont eu une vive altercation rapporte La Dernière Heure. Le sélectionneur a tenté de les calmer.

Après le match, KDB est revenu sur le sujet. «Ce sont des histoires de football. Il y avait de l’espace et on ne l’utilisait pas. Parfois, on a peur et je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu’on cherchait trop les longs ballons mais c’est le genre de choses qui arrivent…» Son coéquipier a également commenté cette affaire. «Le foot, ce sont des émotions. On avait une différence d’opinions. Les trois fois où nous avons été dangereux en première période, c’est sur des longs ballons. Nous sommes des hommes, pas des enfants de chœur, et on se dit les choses. Ce n’est pas un petit match de foot mais le Mondial. Ce la montre qu’on est impliqués et ce n’est pas grave. Tout est allé très vite. On a déjà tourné le bouton, c’est du passé». Une bonne nouvelle pour Roberto Martinez, qui a indiqué que ce n'était rien de grave et que les choses étaient rentrées dans l'ordre.