Sergio Aguero poursuit sa rééducation... à Barcelone

Blessé au genou depuis début juin et la 30ème journée de Premier League (victoire 5-0 face à Burnley), Sergio Aguero (32 ans) espérait évidemment revenir le plus rapidement possible sur les terrains de football pour aider les siens dans leur quête européenne. Opéré après sa blessure, le « Kun » pensait dans un premier temps pouvoir être apte pour le match retour face au Real Madrid, avant de devoir déclarer forfait sur le fil.

Mais la qualification des siens a relancé sa course contre-la-montre pour participer au Final 8 de Lisbonne, que Manchester City démarre ce samedi face à Lyon. Sauf qu'à la veille de cette partie, Aguero est encore à... Barcelone, comme l'a confié Pep Guardiola en conférence de presse : «il est toujours à Barcelone. Il risque de venir ici, mais il faudra faire un test. Mais effectivement, il est encore là-bas, il continue sa rééducation.» Il paraît dès lors bien peu probable de le voir ne serait-ce qu'entrer en jeu face à l'OL.