Maroc : la soirée pleine d’émotion des Lions de l’Atlas à Lens

La suite après cette publicité

C’est une soirée particulière qu’a vécue la sélection marocaine ce mardi à Lens. Dans la nuit de vendredi à samedi, un violent séisme de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter a touché le sud du pays, au sud-ouest de la ville de Marrakech. Selon le dernier bilan transmis mardi après-midi par les médias marocains, on parle de 2901 morts et 5530 blessés. Un terrible évènement qui a touché le monde du football, avec notamment les nombreux hommages et messages des quatre coins du monde. La Fédération Royale Marocaine de Football a directement demandé le report de la dernière rencontre des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023 face au Liberia, prévue samedi soir au Grand Stade d’Agadir, l’une des villes atteintes par le tremblement de terre.

Une victoire comme bel hommage

Derrière, les hommes de Walid Regragui n’ont pas tardé à participer à la grande solidarité nationale pour aider les populations et territoires touchés, en répondant aux nombreux appels de dons de sang. Un très beau geste justifié par le sélectionneur marocain : «toutes les personnes décédées, qu’Allah leur fasse miséricorde. C’est vraiment un deuil national. Le Maroc est un grand pays, et le minimum qu’on pouvait faire était de donner notre sang, et ainsi donner l’exemple. Il y d’autres actes qu’on fera avec les joueurs. (…) Au Maroc, on a toujours été solidaires dans les moments difficiles.» Et pour son premier match depuis cette catastrophe, la sélection marocaine s’était déplacée dans le nord de la France pour y affronter le Burkina Faso en amical au stade Bollaert-Delelis, habituel antre du RC Lens, où les Marocains ont vécu une soirée pleine d’émotions…

À lire

Amical : le Maroc s’offre le Burkina Faso grâce à Ounahi

Dans une enceinte artésienne plein à craquer, les Lions de l’Atlas posaient avant le coup d’envoi avec leurs coéquipiers burkinabè avec une touchante banderole arborant le drapeau marocain et un message écrit en arabe, amazigh et français : «Tous avec les victimes du séisme». Les 22 acteurs s’étaient ensuite alignés sur le rond central pour une minute de silence, marquée par la récitation d’Al-Fatiha (première sourate du Coran) pour rendre un bel hommage aux victimes du séisme. Un moment de communion partagé par les nombreux supporters marocains présents à Lens, ainsi que les joueurs et le staff technique. Dans une rencontre dominée par les hommes en rouge face aux Etalons, c’est Azzedine Ounahi qui inscrivait la seule réalisation de la rencontre, servi par le néo-international Amine Adli. Dans la foulée de son but, le Marseillais a appelé l’ensemble de ses coéquipiers au poteau de corner afin de prier pour les personnes touchées par ce drame national.

La suite après cette publicité

«Fier de mes compatriotes…»

À la suite de cette victoire sur la plus petite des marges, le sélectionneur marocain Walid Regragui avait confié la détermination de ses joueurs pour remporter cette rencontre et retrouver le niveau qu’ils avaient montré lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar (demi-finaliste) : «les joueurs voulaient vraiment gagner ce match, on a mis beaucoup d’intensité, on a aussi laissé beaucoup d’espaces et eu beaucoup d’opportunités pour tuer le match.» Avant de relever la grande solidarité des Marocains résidant en France, ayant notamment récolté des dons aux abords du stade. «Je suis fier de mes compatriotes, on a vu qu’il y a un élan de solidarité, et quand on est en difficulté, on est là on s’entraide. (…) On va continuer à travailler, comme on l’a fait aujourd’hui sur le terrain pour que le Maroc trouve une vie normale et surtout on va essayer de faire le maximum pour soutenir les familles des défunts et les blessés.»

De son côté, la fédération marocaine a annoncé que les recettes de la rencontre amicale prévue à Bollaert à Lens entre le Maroc et le Burkina Faso allaient être reversées aux victimes du séisme. Et comme l’avait annoncé le technicien de 47 ans, les Lions de l’Atlas n’allaient pas s’arrêter là pour soutenir leur pays. En effet, les joueurs ont révélé qu’ils allaient faire don de leurs primes de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui se tient en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. «Nous partageons votre douleur et nous sommes à vos côtés. Les joueurs et le personnel technique de l’équipe nationale feront don de toutes leurs primes de match jusqu’à la CAN. Nos cœurs sont avec toutes les victimes», affirme Romain Saiss sur les réseaux sociaux. De quoi confirmer l’importance de l’aspect humain prônée par Walid Regragui depuis son intronisation à l’été 2022, et prolongé jusqu’au Mondial 2026 en Amérique du Nord. Chapeau.