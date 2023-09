Séisme au Maroc : le beau geste d’Achraf Hakimi et ses coéquipiers

Après avoir publié un message de soutien au peuple marocain, victime d’un terrible tremblement de terre, Achraf Hakimi (24 ans) est passé à l’action. Alors que le bilan continue de s’alourdir, notamment dans la province de Marrakech, et fait état de 1037 morts et 1204 blessés, les appels au don de sang se multiplient pour venir en aide aux personnes se trouvant dans un état critique. Dans cette optique, le défenseur parisien, présent dans son pays d’origine, a donné son sang et incité l’ensemble de ses compatriotes en bonne santé à en faire de même.

«À l’heure actuelle, la priorité est de fournir du sang à ceux qui se trouvent dans une situation critique. Le don de sang est la responsabilité de chacun pour sauver le plus grand nombre de vies possibles. Votre aide est indispensable», a notamment déclaré le latéral droit du PSG sur ses réseaux sociaux. A noter que tous les joueurs de la sélection ainsi que le staff dirigé par Walid Regragui ont également donné leur sang, à l’instar d’Amine Adli.