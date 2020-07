Torino : le dossier Malang Sarr dans les tuyaux

En fin de contrat cet été avec Nice, Malang Sarr n’a pas été prolongé. Il est donc libre de signer où il le souhaite. Et cela se dirigerait plutôt vers l’étranger, aucune équipe de Ligue 1 ayant manifester un intérêt. Mais le défenseur aurait tout de même la côte en Allemagne (Leipzig, Mönchengladbach), en Espagne (Betis, Valence) et en Italie (Naples, Fiorentina).

Et c’est bien en Serie A que le profil du polyvalent défenseur gaucher plaît le plus, et plus particulièrement au Torino. Selon les informations de L’Équipe, le 15e du championnat italien se montre pour le moment le plus intéressé, ayant déjà fait passé une offre à celui qui a découvert le monde professionnel à Nice.