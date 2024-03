Real Sociedad-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

Pour n’importe quelle équipe de haut niveau ayant gagné 2-0 au match aller en Ligue des Champions, ce match retour face à une Real Sociedad amoindrie serait une formalité. Mais pour le PSG, chaque rencontre retour des 1/8e de finale de la Ligue des Champions est un match particulier. Il n’y a qu’à se souvenir des douloureux précédents. Si la fameuse remontada face au Barça est à jamais gravé dans l’histoire, les éliminations consternantes face au Real Madrid de Karim Benzema, celle plus récente face au Bayern Munich de Kingsley Coman sont toujours dans toutes les têtes. Mais que dire du fiasco retentissant face à une équipe de Manchester United rajeunie dans une situation analogue.

Fort d’un tirage enfin favorable après avoir tiré, ces dernières années, le Real Madrid, le Barça et le Bayern Munich, le club francilien, qui l’a emporté 2-0 à l’aller, n’a pas d’autre choix que de percer le plafond de verre des huitièmes de finale pour retrouver le top 8 européen trois ans après. Mais attention, une entame de match compliquée au stade Anoeta nouvellement appelé Reale Arena pourrait mettre la pression sur Luis Enrique et ses hommes. D’autant qu’à l’extérieur en Ligue des Champions, le bilan est loin d’être fameux ces derniers temps. Défait à Newcastle (4-1) et à Milan (2-1), Paris n’avait pu faire mieux que 1-1 à Dortmund. C’est peu dire qu’il faudra donc se méfier d’une équipe basque fortement amoindrie, mais qui jouera son va-tout malgré une série compliquée de 5 défaites sur les 6 derniers matches.

Le coach basque Imanol Alguacil pourra tout de même compter sur quelques cadres tels que Hamari Traoré, Zulbeldia, Le Normand, Zubimendi, Kubo, le capitaine Oyarzabal et l’attaquant André Silva. Côté PSG, si Marco Asensio, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Sergio Rico seront absents, les revenants Marquinhos et Nuno Mendes postulent pour une place dans le onze. Sorti à la mi-temps face à Monaco, Kylian Mbappé sera frais et en pleine possession de ses moyens face aux Txuri-Urdinak (Blancs et Bleus). À la vue de la pression qui règne autour du crack de Bondy, nul doute que celui-ci aura à coeur de performer sur la scène continentale bien aidé de ses compères de l’attaque parisienne Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Et comme vous en avez l'habitude depuis plusieurs années maintenant et avant la grande refonte de la saison prochaine annoncée par l'UEFA, il va falloir, comme vous en avez pris l'habitude, à bousculer ses habitudes, car cette rencontre est disponible sur les canaux bien connus des supporters de foot en France, à savoir sur Canal Plus ou RMC Sport. Il faudra donc suivre la rencontre opposant la Real Sociedad au PSG sur C+ ou sur RMC Sport 1 ce mardi soir à 21h.

Regarder le match de foot Real Sociedad-PSG en streaming

Si vous n'avez pas Canal+ et que votre fournisseur d'accès à internet (ou FAI) n'est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de la phase finale de l'ancienne Coupe d'Europe des Clubs Champions qu'en streaming.

Ne ratez rien des plus belles affiches de la Ligue des Champions en direct, de quoi profiter également des autres chocs des 1/8 avec notamment Real Madrid-RB Leipzig ou encore Atlético de Madrid-Inter Milan et FC Barcelone-Naples.

Comment regarder le streaming Real Sociedad-PSG ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Real Sociedad vs PSG directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse chez vous pour peu que vous ayez un Wifi haut débit ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace.

Un choc européen qui sera arbitré par l’italien Michael Oliver. L’arbitre anglais de 39 ans sera assisté par Stuart Burt et Daniel Cook. Robert Jones officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Stuart Attwell et David Coote. Homme en noir expérimenté, il officiera pour la troisième fois pour un match du PSG en C1. Il avait été au sifflet du match entre le Paris Saint Germain et le Benfica Lisbonne (1-1) lors de la phase de poules et lors du huitième de finale aller de la Champions League – au Parc des Princes – contre le Bayern Munich (0-1). Cette saison 2023-24, Oliver a dirigé une rencontre de la Real Sociedad pour un match nul face à l’Inter Milan (1-1) au premier tour.

