Le RC Lens a de la concurrence dans le dossier Vangelis Pavlidis

Après le départ de Loïs Openda du côté du RB Leipzig, le RC Lens s’active pour se renforcer offensivement. Dans cette optique et comme nous vous le révélions dernièrement, les Sang et Or suivaient de près la situation du buteur grec Vangelis Pavlidis, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’AZ. Passé par Bochum et le Borussia Dortmund pendant sa formation, l’attaquant de 24 ans a d’ailleurs brillé de mille feux en Eredivisie lors de la saison dernière, totalisant pas moins de 22 buts et 14 offrandes en 40 matches.

La suite après cette publicité

Oui mais voilà, selon les informations de SPORT24, le club artésien n’est pas seul sur le coup puisque Stuttgart est également déterminé à l’idée d’enrôler l’international grec (31 sélections, 6 buts). Le club allemand aurait, à ce titre, soumis deux propositions à l’AZ. La dernière approchant les 13 millions d’euros. Si ce montant est encore loin des exigences fixées par la formation néerlandaise, le RC Lens est prévenu et va devoir accélérer pour arracher le natif de Thessalonique.

À lire

Besiktas : Jean Onana en approche, Daniel Amartey va signer