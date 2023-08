OL : le conseil mercato d’Emmanuel Petit à Bradley Barcola

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs semaines maintenant, l’avenir de Bradley Barcola est flou. Après s’être révélé la saison dernière du côté de l’OL, le jeune ailier de 20 ans est pisté par le PSG. Un intérêt réciproque puisque le joueur souhaite désormais vivement quitter son club formateur pour rejoindre Paris. Il a même déjà donné son accord en attendant que Lyon et le PSG ne tombent d’accord. En Angleterre, Chelsea est aussi sur le dossier. Et l’ancien international français Emmanuel Petit a son petit avis sur la situation de Barcola.

«Il a beaucoup de qualités, mais ses performances ne sont pas régulières, ce qui est normal car il est très jeune. Il n’a joué pour la première fois que la saison dernière, c’est donc quelque chose de très nouveau pour lui. Il marque six buts en une trentaine de matches. C’est un joueur intéressant mais très jeune. Il a besoin de s’améliorer et de gagner en maturité, et sa qualité sur le terrain doit être plus efficace avec le ballon. Il panique beaucoup avec le ballon et le perd souvent. (…) S’il quitte Lyon et qu’il part à l’étranger parce qu’il ne peut pas dire non, il sera sur la liste de tant de joueurs qui ont quitté le championnat français et qui sont revenus en mauvaise posture. Si je suis l’un de ses représentants, je lui dirai qu’il doit prendre une décision, mais que cette décision doit être de rester à Lyon», a lancé Petit dans un entretien pour BettingSites.