Le message fort de CR7 à Marcelo

Ce lundi, Marcelo (34 ans) faisait ses adieux a Real Madrid après 12 saisons de bons et loyaux services. L'émotion était au rendez-vous. Pour Cristiano Ronaldo aussi. Le Portugais, qui a passé plusieurs exercices aux côtés du Brésilien, lui a envoyé un message fort via ses réseaux sociaux.

« Plus qu’un coéquipier, un frère que le football m’a donné. Sur et en dehors du terrain, l’un des plus grands joueurs avec qui j’ai eu le plaisir de partager un vestiaire. Vas à fond dans cette nouvelle aventure, Marcelo ! », a-t-il posté sur Instagram. L'Auriverde appréciera sûrement !