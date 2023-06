Des clubs de Ligue 2 prospectent en Argentine et au Chili

Alors que le mercato estival est bien lancé, les clubs ont déjà commencé à travailler depuis un moment. Selon nos informations, plusieurs écuries de Ligue 2 - mais aussi de deuxième division espagnole et italienne - ont mandaté des scouts externes et des intermédiaires pour suivre, sur place, les prestations de différents clubs au Chili et en Argentine, et particulièrement dans les villes proches de la Cordillère des Andes.

Nous pouvons vous confirmer que plusieurs personnes travaillant pour le compte de ces clubs de deuxième division ont assisté aux rencontres qui ont opposé l’Independiente Rivadavia et le Deportivo Maipú en D2 argentine, ainsi que plusieurs rencontres du Gimnasia y Esgrima Mendoza, toujours en D2. Le club de Godoy Cruz, toujours dans la ville de Mendoza et qui a notamment sorti Ezequiel Bullaude l’été dernier, est aussi régulièrement observé. Des rencontres du championnat chilien sont aussi suivies, à distance comme sur place. Le fait que beaucoup de joueurs argentins comme chiliens possèdent un passeport espagnol ou italien est un avantage conséquent aux yeux des clubs européens.

