PSG : Luis Enrique envoie déjà un message à l’OM

Le PSG peut vivre une semaine historique. Après avoir réussi à éliminer Liverpool lors des 8es de finale de la Ligue des Champions, le PSG est de retour ce dimanche sur les pelouses de Ligue 1. Et pas pour n’importe quel match. La formation de Luis Enrique accueille l’Olympique de Marseille lors du Classique du football français. Un match très important qui pourrait donc clôturer une semaine de rêve pour les supporters parisiens. Présent ce samedi en conférence de presse, Luis Enrique semble aussi très impatient de jouer ce match si particulier.

La suite après cette publicité

Et pour le coach espagnol, le fait d’avoir joué un match compliqué dans la semaine face aux Reds, en plus avec des prolongations et une séance de tirs au but, n’impacte absolument pas son équipe. Au contraire, son équipe sera plus que prête à aller au combat au Parc des Princes. «C’est une longue semaine, on a 5 jours entre deux matches. C’est quasiment une semaine complète, je vais pouvoir utiliser n’importe quelle composition. On a joué de manière intense ces trois derniers mois. Cinq jours de récupération, ça donne la sensation d’une semaine longue. On a tourné en continu, le turn-over de l’effectif, et je vais continuer jusqu’en fin de saison. Ça montre que j’ai confiance en eux, quels que soient les joueurs et les équipes. On reste impliqué. Ça m’a toujours donné du bénéfice et cette année, j’en recueille les fruits», a-t-il confié dans un premier temps.

Luis Enrique veut terminer la semaine en beauté

Il est vrai que l’ancien sélectionneur de l’Espagne va pouvoir compter sur un groupe de 16-17 joueurs potentiellement titulaires. L’occasion de faire souffler ? Pas spécialement, mais cela permettra surtout de garder une équipe fraîche sur le plan mental, la clé d’un Classique réussi. «Un Classique implique toujours de calmer davantage que de motiver. Le péché, c’est l’excès, mais il n’y aura pas de défaut de motivation. L’atmosphère autour du match est particulière et il y a une excitation certaine, demain, ce sera un jour pour calmer l’équipe pour arriver dans les meilleures conditions, refréner plutôt qu’exciter. (…) Les Classiques ont peu à voir avec le classement ou la forme. La rivalité est historique et c’est positif. Les deux clubs ont besoin l’un de l’autre. Je n’imagine pas une Liga sans un Barça Real. C’est la même en Ligue 1. Ce sont des équipes différentes, et c’est beau de jouer ça. C’est une manière pour les supporters de se chambrer, sportivement, c’est très beau. Le football est une passion, mais la passion en excès n’est pas bonne», a-t-il détaillé.

La suite après cette publicité

Relancé en conférence de presse sur comment aborder cette rencontre et à quel OM s’attendre, Luis Enrique a ainsi expliqué qu’il s’attendait à avoir une équipe marseillaise ambitieuse, rappelant qu’elle était entraînée par Roberto De Zerbi, un coach qui aime le jeu. «Ma manière de préparer ce match : l’importance du Classique est détachée du classement. Si on gagne demain, il y aura encore plus d’écart entre eux et nous et on montrera qu’on peut être compétitif à tous les niveaux. Je crois que depuis le match aller, l’OM a changé des choses, la position des joueurs sur le terrain. Roberto De Zerbi attaque, presse, joue haut et j’aime ça. Il va lutter pour avoir la possession, il voudra presser haut, il y aura beaucoup d’un contre un. Je crois que le match n’a pas qu’une composante émotionnelle, il y a un aspect tactique important pour essayer de presser de manière adéquate. Ce sera dur de récupérer le ballon (…) Pour moi ce match représente un des meilleurs matches qu’on peut jouer au PSG. C’est une possibilité de donner de la joie en plus aux supporters. Quand tu vis ces moments, tu gagnes des titres, c’est la meilleure chose.» L’OM est donc prévenu, le PSG veut conclure sa semaine de rêve par une victoire et compte bien continuer sur sa lancée avec un football offensif. Cette rencontre promet donc de belles choses. Réponse ce dimanche soir.

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Victoire 2-0 du PSG face à l’OM ! Pariez dès maintenant et tentez de gagner jusqu’à 880€.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - OM sur DAZN.