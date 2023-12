Justice : l’avocat de Christophe Galtier sort du silence

Vendredi dernier, Christophe Galtier s’est présenté devant le tribunal correctionnel de Nice. Jugé pour des chefs de harcèlement moral et de discrimination lors de son passage sur le banc des Aiglons, le technicien français s’est défendu becs et ongles. Le verdict est tombé ce jeudi, et l’entraîneur actuel des Qataris d’Al-Duhail a été relaxé, puisqu’aucune des deux infractions dont est accusé Galtier n’est caractérisé. Au micro de RMC, son avocat, Me Sébastien Schapira, est non seulement revenu sur le verdict, ajoutant qu’un point est prévu avec le coach de 57 ans.

«Il y a un certain nombre de procédures judiciaires lancées au moment de cette campagne de calomnie. C’est toujours en cours. On fera le point avec Christophe Galtier. Aujourd’hui, on n’a pas eu le temps et ce n’était pas le moment, il avait un match (avec Al Duhail au Qatar, ndlr). Aujourd’hui c’était le moment de sa victoire importante. Les procédures faisaient suite à cette campagne de calomnie. Comment on arrive à démontrer qu’on n’est pas celui qui est traité de raciste? La réponse est finalement celle qui a été donnée par le tribunal de Nice aujourd’hui.»