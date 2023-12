Justice, OGC Nice : Christophe Galtier est relaxé !

Une année noire. En 2023, Christophe Galtier a vécu des hauts mais surtout de nombreux bas. Sur le rectangle vert, le technicien français n’est pas parvenu à atteindre ses objectifs avec le Paris Saint-Germain. Eliminé en Ligue des champions et en Coupe de France, le club de la capitale s’est malgré tout octroyé un titre de champion de France. Cela n’a pas permis à l’ancien coach de l’ASSE et du LOSC de sauver sa peau. Outre les résultats sportifs, "Galette" a dû composer avec des nombreuses polémiques, qu’elles concernent ses joueurs comme Kylian Mbappé (affaire du pivot gang ou conflit avec le Paris) ou Achraf Hakimi (accusé d’agression sexuelle), ou lui. On se souvient notamment du fameux épisode du char à voile.

La suite après cette publicité

Un procès difficile pour Galtier

Mais ce n’était rien à côté du scandale qui l’a touché quelques mois plus tard. En avril dernier, Galtier a été accusé de racisme à la suite de révélations de la part de plusieurs journalistes, qu’il a d’ailleurs attaqué pour diffamation. Tout est parti d’un e-mail envoyé par Julien Fournier, ancien directeur du football d’Ineos, à sa direction. Ce dernier a chargé le technicien qui officiait alors chez les Aiglons et a porté de lourdes accusations à son encontre. « C’est une équipe de racailles où il n’y a que des noirs et dont la moitié est à la mosquée le vendredi. Il ne peut pas y avoir autant de noirs et de musulmans. Notre équipe ne me correspond pas », aurait notamment confié le technicien âgé de 57 ans.

À lire

Ligue 1 : le PSG bat Metz, Nice parvient à se défaire du RC Lens

Il aurait également eu des soucis avec certains éléments de son groupe comme Jean-Clair Todibo, Billal Brahimi ou encore Hicham Boudaoui. Pointé du doigt pour son comportement avec certains éléments en raison de leur religion ou de leur couleur de peau, Galtier a nié en bloc. Mais la justice s’est saisie de cette affaire et a ouvert une enquête. Plusieurs joueurs et personnalités de l’OGNC ou qui ont connu le coach ont été entendues. Vendredi, "Galette" s’est présenté à son procès au tribunal correctionnel de Nice. Jugé pour des chefs de harcèlement moral et de discrimination, il s’est défendu, épaulé par ses proches et ses avocats. Ces derniers ont d’ailleurs demandé la nullité de la procédure pour leur client, ému par moments durant ce procès.

La suite après cette publicité

Le technicien français est fixé

A la barre, Galtier, qui a reconnu avoir utilisé l’expression "King Kong" pour parler de joueurs mais sans pour autant que ce soit raciste dans son esprit, s’est expliqué sur plusieurs points comme le Ramdadan, le cas Todibo, sa position concernant les Algériens de l’équipe ou encore ses relations avec Julien Fournier et Frédéric Gioria, son ancien adjoint. Ils ont d’ailleurs été accusés de mensonge par les avocats de Galtier. Malgré cette défense très offensive, le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, une amende de 45 000 euros et une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis.

Une nouvelle qui a fait exploser le clan Galtier. Ce jeudi, le coach et ses conseillers étaient attendus au tribunal de Nice afin de connaître le verdict final. Et l’entraîneur d’Al-Duhail a été relaxé ! Nos confrères de RMC Sport, présents sur place, expliquent qu’aucune des deux infractions dont est accusé Galtier n’est caractérisé. Une grande victoire pour l’ancien coach du PSG.