La belle lettre ouverte de Presnel Kimpembe au PSG

Il est un exemple pour tous les jeunes joueurs du PSG. Bien que lourdement handicapé par les pépins physiques, la faute à une rupture du tendon d’Achille qui le tient éloigné des terrains depuis presque deux ans, Presnel Kimpembe fait toujours partie des joueurs préférés du public parisien. Sur les réseaux sociaux, il a d’ailleurs adressé une très belle lettre à son club…

La suite après cette publicité

« Cher Paris Saint-Germain, je suis né à Beaumont-sur-Oise en région parisienne (en 1995), un an avant que le club ne remporte la Coupe des vainqueurs de Coupe, et trois ans avant que la France ne soulève sa première Coupe du monde. J’ai commencé le foot à côté de chez moi, je regardais les matchs du PSG dès que je le pouvais. Avec les copains, on se retrouvait l’après-midi quand il n’y avait pas école, et on jouait des heures. J’étais attaquant, j’aimais marquer. J’ai toujours travaillé plus que les autres. […] Tout le travail avec mes coachs et mes coéquipiers m’a permis de dépasser mes rêves les plus fous. Porter le brassard de capitaine du PSG, de l’équipe de France, devenir champion de France, remporter la Coupe du monde. Évidemment, cette lettre n’est pas finie et cette histoire n’est pas que la mienne. C’est aussi celle que je souhaite à tous les jeunes de ce Campus, pour qu’ils continuent d’écrire longtemps la grande et belle histoire du PSG », a notamment écrit le défenseur central. Un joli message…