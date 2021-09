Un Italie-Argentine en juin 2022

L'UEFA et la CONMEBOL ont annoncé une collaboration naissante avec l'organisation d'un match de gala en juin 2022, dans un lieu encore à déterminer. Cette rencontre opposera le champion d'Europe en titre l'Italie et le vainqueur de la dernière Copa América 2021 l'Argentine.

«L'accord conclu par les deux organisations porte actuellement sur trois éditions de ce match entre les vainqueurs continentaux respectifs, et comprend également l'ouverture d'un bureau commun à Londres, qui sera chargé de coordonner les projets d'intérêt commun», peut-on lire sur le communiqué officiel de l'UEFA annonçant l'accord qui «s'inscrit dans le cadre de l'élargissement de la coopération entre l'UEFA et la CONMEBOL, qui comprend notamment les catégories football féminin, futsal et jeunes, l'échange d'arbitres, ainsi que des programmes de formation technique».

