Le PSG dégaine une première offre orale pour Hugo Ekitike

« Je m’estime prêt à tout. Que ce soit rester ici ou relever un challenge pour lequel tout le monde est d’accord. J’imagine l’été mouvementé ! Je pense que des personnes vont montrer de l’intérêt pour moi. De mon côté, je serai tranquille, car je suis entouré par les bonnes personnes pour gérer ça ». Tels étaient les mots d'Hugo Ekitike avant la dernière journée de Ligue 1 face au Girondins de Bordeaux. Auteur de 10 buts la saison dernière, il est devenu le meilleur buteur européen de moins de 20 ans du top 5 européen.

Véritable révélation de la saison, le joueur, qui est le plus efficace en ratio tir/but en Ligue 1 cette saison, continue d'intéresser les plus grands clubs européens. Le dernier en date : le Paris Saint-Germain. Comme nous vous le révélions en mai, Luis Campos avait ciblé son profil pour renforcer l'attaque parisienne et ce avant même son intronisation officielle en tant que "conseiller du président" Nasser Al-Khelaïfi.

Une offre verbale du PSG

A Paris, que ce soit du côté du président parisien, de Campos ou même d'Antero Henrique qui ne cesse de tenir des propos dithyrambiques à l'égard du Rémois en privé, tous ont validé le profil de l'international U20. Et après avoir rencontré l'entourage du joueur et Reims, les Parisiens ont mis un coup d'accélérateur. En contact quotidien avec son homologue rémois, les champions de France en titre ont proposé une première offre orale à hauteur de 27M€, accompagnée de bonus.

Loin des attentes du club présidé par Jean-Pierre Caillot, qui espère une offre se rapprochant de celle de Newcastle (entre 40 et 46M€ bonus compris selon diverses sources). Les discussions vont se poursuivre et l'attaquant du stade de Reims, qui rêve d'évoluer à Paris doit désormais attendre que les deux clubs trouvent un terrain d'entente. En plus d'Ekitike, le PSG rêve toujours de Robert Lewandowski en compagnon d'attaque de Kylian Mbappé et souhaiterait mettre Gianluigi Scamacca en doublure du Polonais. L'été s'annonce chaud à Paris.