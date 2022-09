FC Lorient - Olympique Lyonnais : les compositions officielles

Match reporté de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 à cause de l’état de la pelouse, le FC Lorient reçoit l’Olympique Lyonnais. Les Lyonnais toujours invaincus en championnat avec quatre victoires et un match nul doivent impérativement gagner pour suivre les locomotives que sont le Paris Saint-Germain (1er) et l’Olympique de Marseille (2ème). Les merlus eux, jouent pour un début de saison historique. S’il s’impose ce soir, le club breton, qui compte déjà 10 points en 5 matches, vivrait le meilleur début de saison de son histoire en Ligue 1, à ce stade. Une rencontre à suivre sur Foot Mercato en live commenté dès 19h.

Pour parvenir à cet exploit, l’entraîneur des Merlus ne pourra pas compter sur ses recrues face à l’OL. En effet, Vito Mannone, Chrislain Matisma, Adil Aouchiche, Siriné Doucouré et Yoann Cathline n’étaient pas encore arrivés en Bretagne lorsque le match de la deuxième journée a été reporté. Régis le Bris choisie donc d’aligner quasiment le même onze que lors de la victoire face à l’AC Ajaccio (0-1) en terre corse le week-end dernier. Un 4-4-2 avec en attaque Terem Moffi auteur de quatre buts en cinq matchs. De son côté Peter Bosz, enregistre le retour de Sinaly Diomandé dans son groupe, mais écarte encore Houssem Aouar. Le coach néerlandais aligne son 4-3-3 classique de ce début de saison. Thiago Mendes en leader de la défense, le jeune Johann Lepenant au milieu de terrain et Alexandre Lacazette en buteur.

FC Lorient : Mvogo – Le Goff, Talbi, Laporte, Kalulu – Le Fée, Abergel (c.), Diarra, Innocent - Moffi, Ouattara

Olympique Lyonnais : Lopes – Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico – Caqueret, Lepenant, Faivre – Tete, Lacazette (c.), Toko Ekambi