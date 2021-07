Droits TV : Free négocie également une ristourne

L'attribution des droits TV des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 reste un sujet brûlant pour la LFP. Si Amazon a remporté 80% des droits, Canal + a décidé de se retirer suite aux choix effectués par la Ligue de Football Professionnel. De son côté, beIN Sports négocie avec l'instance une baisse sur ses deux affiches de Ligue 2. Mais apparemment, les diffuseurs sont bien décidés à défendre clairement leurs intérêts. Selon les informations de l'Equipe, c'est au tour de Free de réclamer un rabais sur ses droits numériques. Pour rappel, l'opérateur verse 42 millions d'euros par an jusqu'en 2024 pour des extraits de match en quasi-direct.

Ainsi, Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad, la maison mère de l'opérateur mobile, a confirmé qu'une négociation avait bien lieu avec la LFP pour revoir à la baisse ce montant. « Nous, on s'est porté acquéreur de ce lot numérique (en 2018) qui permet de regarder le football de manière différente. Quand on voit l'évolution des lots, on a payé le prix fort. Se pose désormais la question du traitement et de l'équité entre les différents opérateurs, » a ainsi commenté le dirigeant sur BFM Business. La LFP se retrouve plus que jamais sous pression...