Steven Gerrard, nouveau sélectionneur de la Pologne ?

Rebond immédiat pour Steven Gerrard ? Sans club depuis son départ d’Aston Villa en octobre dernier, la légende des Three Lions et de Liverpool pourrait reprendre du service très bientôt. Le plus étonnant étant qu’il s’agirait non pas d’un club, mais d’une sélection nationale ! Selon les informations de la presse polonaise, confirmées par le journaliste Fabrizio Romano sur Twitter, l’ex-international anglais serait en discussion avec la Fédération polonaise pour remplacer Czeslaw Michniewicz, dont le contrat n’a pas été renouvelé.

Si son premier test en tant que coach a été une véritable réussite avec les Glasgow Rangers, son passage avec les Villans a été beaucoup plus mitigé (13 victoires, 8 nuls et 19 défaites). Pour rappel, la Pologne a été éliminée par la France en huitièmes de finale lors du dernier Mondial (3-1).

