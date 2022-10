Aston Villa vire Steven Gerrard !

La défaite de trop. Moins d’un an après son arrivée sur le banc d’Aston Villa, Steven Gerrard se savait menacé. Seizième du classement de Premier League avant le déplacement à Fulham, le club anglais devait impérativement s’imposer pour s’éloigner de la zone rouge. Raté puisque les Villans se sont lourdement incliné 3 buts à 0.

Un revers qui plonge le club de Birmingham à la dix-septième place du classement, avec seulement trois unités d’avance sur la lanterne rouge, Nottingham Forest. Un revers qui a également coûté la place de Gerrard. Un peu plus d’une heure après ce faux pas, l’annonce est tombée sur le site officiel du club.

« L'Aston Villa Football Club peut confirmer que l'entraîneur en chef Steven Gerrard a quitté le club avec effet immédiat. Un porte-parole du club a déclaré : «nous tenons à remercier Steven pour son travail acharné et son engagement et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir» ». Le premier couac de Steven Gerrard dans sa carrière d’entraîneur après ses succès avec les Glasgow Rangers.

Cette saison, l’ancien joueur emblématique de Liverpool avait pourtant obtenu des renforts de choix tels que Diego Carlos, Philippe Coutinho, Leander Dendoncker ou Boubacar Kamara. Malheureusement pour lui, plusieurs (Diego Carlos et Kamara) ont été victimes de grosses blessures. Viré après avoir juré après la rencontre de ce soir qu’il « n’abandonnerait jamais », Gerrard pourrait être remplacé par un certain Mauricio Pochettino.

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.