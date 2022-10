PL : Fulham enfonce un peu plus Steven Gerrard et Aston Villa

Sur la sellette, Steven Gerrard a désormais un pied et quatre orteils dans la tombe. Pour son 40e match sur le banc, le manager d'Aston Villa n'a pu éviter la défaite des siens, en déplacement à Londres pour affronter Fulham, à l'occasion de la 12e journée de Premier League.

Pour intégrer le Top 10, les Cottagers s'en sont remis à Harrison Reed pour ouvrir le score (1-0, 36e). Pour ne rien arranger aux affaires de Villa, Douglas Luiz a été expulsé à l'heure de jeu (63e) après s'être chauffé avec Aleksandar Mitrović, qui s'est ensuite fait un malin plaisir de transformer le penalty du 2-0 (67e). En fin de match, symbole d'une équipe à la dérive, Tyrone Mings a trompé Emiliano Martinez et ajouté un peu plus d'épaisseur au succès de Fulham (3-0, 83e). Issa Diop a disputé l'intégralité de la rencontre alors que Laywin Kurzawa était absent de la feuille de match côté londonien, Morgan Sanson était remplaçant, alors que Digne et Kamara sont toujours blessés du côté des Villans, actuels 17es.