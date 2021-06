PL : Ruben Dias élu joueur de l'année

Ruben Dias réalise le doublé. Après avoir remporté le titre de meilleur joueur de l'année décerné par les journalistes anglais, le défenseur central de Manchester City remporte le titre de meilleur joueur de la saison en Premier League. L'international portugais devance au classement son partenaire à City Kevin de Bruyne et Harry Kane.

Titulaire indiscutable au sein du onze façonné par Pep Guardiola, l'intéressé a disputé 32 matchs en Premier League cette saison pour un but marqué. Ruben Dias a su se rendre indispensable aux yeux de l'entraîneur espagnol, ce qui a propulsé Aymeric Laporte sur le banc des Citizens. Sacré champion d'Angleterre avec Manchester City, Dias voudra achever sa saison en beauté en conservant le titre de champion d'Europe à l'Euro avec le Portugal.

