PSG : le FC Barcelone commence à vraiment y croire pour Neymar

« On est en discussion avec Paris. Rien ne presse. Tout est presque réglé. Je me sens à l'aise, je me sens très heureux ici au Paris Saint-Germain ». Avant la rencontre des Parisiens face à Manchester City plus tôt dans la semaine, Neymar évoquait son avenir au micro de RMC Sport. Des propos qui pouvaient être interprétés comme un confirmation de sa volonté de rester à Paris.

Mais la réalité serait bien différente. Alors que l'officialisation de son nouveau contrat se fait toujours attendre, la presse espagnole et particulièrement la catalane continue d'évoquer un intérêt de plus en plus prononcé du FC Barcelone pour son ancien numéro 11. Et ce samedi, c'est la sérieuse radio RAC1 qui en rajoute une couche, expliquant que le Brésilien est même l'objectif numéro 1 des Blaugranas pour le mercato estival.

Une première approche refusée

On rappelle que plusieurs médias expliquaient que Joan Laporta était en passe de conclure un énorme accord financier avec un sponsor pour récupérer 500 millions d'euros, qui seraient en partie destinés au recrutement du joueur de la Canarinha. Ce dernier, selon RAC1, serait prêt à tout pour revenir au Camp Nou et rejouer avec Lionel Messi. Son retour serait d'ailleurs un argument de poids pour convaincre l'Argentin de prolonger, en plus d'avoir des retombées commerciales très intéressantes pour le club.

Mais la nouveauté, c'est surtout que les dirigeants barcelonais ont déjà contacté leurs homologues parisiens. La réponse de l'état-major du champion de France a été claire : non. Toujours est-il que si la situation contractuelle du joueur ne change pas rapidement, Leonardo et compagnie risquent de ne pas vraiment avoir le choix. Du côté de Barcelone, on se montre d'ailleurs assez confiant et on est certain de pouvoir le recruter pour un montant raisonnable...