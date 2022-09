La tension monte entre le Qatar et la FIFA !

La suite après cette publicité

À moins de huit semaines du match d'ouverture de la Coupe du monde 2022, le comité d'organisation a publié, ce jeudi, un long document, fixant ainsi les règles du Qatar pour l'accueil des supporters sur les questions de consignes vestimentaires, de règles de vie en public ou encore de consommation d'alcool. Un document désormais au cœur d'une grosse polémique. Accusé initialement d’être un faux par les organisateurs, ce document a bien été rédigé par la FIFA et mis à disposition des détenteurs de droits sur l’extranet de l’instance internationale dans l’onglet «Broadcaster Information Center».

Pour autant, le Comité suprême Qatar 2022 enrage, car, selon lui, ce texte n’a pas été relu et encore moins validé par les autorités locales. Selon elles, il y aurait d'ailleurs plusieurs fausses informations, notamment en ce qui concerne l’habillement et la longueur des tissus adéquats. Comme précisé par RMC Sport, les organisateurs ont ainsi demandé à ce que ce document soit retiré de l’extranet. Une chose est sûre, cette passe d'armes entre la FIFA et le Comité suprême montrent que les rapports sont plus que tendus, à deux mois seulement du Mondial 2022. Contactée par RMC Sport, la FIFA n’a pas donné suite.