Le Qatar dicte ses règles pour la Coupe du monde 2022

Dans exactement 52 jours, le Qatar accueillera la 22e édition de la Coupe du monde avec une première rencontre entre le pays hôte et l'Equateur dans le nord de la capitale Doha. Si ce rendez-vous planétaire a entraîné plusieurs polémiques, notamment en raison des conditions déplorables des travailleurs, l'émirat a tenu à dicter l'ensemble des règles de vie à l'encontre des personnes accréditées pour cette compétition. «Une grande partie du code pénal est basé sur la charia, il est utile d’en avoir conscience», peut-on notamment lire dans le long document (16 pages) regroupant l'ensemble des recommandations.

En ce qui concerne tout d'abord les consignes vestimentaires, le comité d'organisation rappelle que la culture locale est conservatrice. Pour ce faire, il est demandé aux visiteurs de porter des vêtements couvrant les épaules et les genoux pour les hommes. Pour les femmes, elles doivent porter des pantalons ou jupes longues ainsi qu'un haut recouvrant la poitrine et la nuque. Si aucune règle n'oblige de porter le voile excepté dans les mosquées, le document stipule que son port est apprécié dans le but de «s’intégrer et respecter la culture locale et éviter les attentions indésirables.»

Pas de contact avec les hôtesses, la vente d'alcool très encadrée

Le document, appelé «Qatar – Do’s and Don’ts 2022» (à faire et à ne pas faire en français), évoque également les règles à suivre en rapport avec les relations sociales, notamment avec les femmes, avec qui il faut éviter tout contact (salut de la main, étreinte...). «Vous pouvez saluer les femmes verbalement en gardant une certaine distance», ajoutant que le serrage de main est mal sur le plan religieux. Une main droite sur le coeur en guise de salutation est alors recommandé par le comité. De plus, fixer un Qatari est «jugé impoli et inapproprié», tout comme utiliser sa main gauche pour manger par exemple (réservée à l'hygiène personnelle).

Concernant l'alcool, le Qatar avait autorisé sa vente au début du mois, sous certaines conditions. Le document du comité nous donne plus d'informations sur la consommation : en effet, la bière ne sera disponible qu'entre 18h30 et 1h du matin au sein des fan zone dont la capacité est de 40.000 personnes. Les périmètre entourant des stades bénéficient également d'une autorisation de vente et de consommation de bière avant et après les matches, sans pour autant la faire entrer dans l'enceinte, ajoutant que l'état d'ivresse est strictement interdit. Enfin, il est prohibé de faire entrer sur le territoire de l’alcool, de la drogue, des produits à base de porc mais aussi tout élément lié à la pornographie.