Girondins de Bordeaux : un groupe très remanié pour affronter Brest

Frappés par le Covid-19 et privés de 21 joueurs testés positifs, les Girondins de Bordeaux se déplaceront avec un groupe très remanié ce dimanche à Brest en 16e de finale de la Coupe de France. Une situation critique qui n'a d'ailleurs pas manqué de faire réagir Gérard Lopez, très remonté vis à vis de la FFF.

Quoi qu'il en soit, le club au scapulaire se déplacera donc avec sept professionnels (Timothée Pembélé, Javairo Dilrosun, Alberth Elis, Hwang Ui-jo, Amadou Traoré, Josh Maja et Jimmy Briand) et treize jeunes. A noter également qu'en l'absence de Benoît Costil et de son remplaçant Gaëtan Poussin, c'est le Guadeloupéen Davy Rouyard qui a été choisi pour garder le but bordelais