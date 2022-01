Bordeaux : Gérard Lopez allume encore la FFF

Avant le grand retour de la Ligue 1 la semaine prochaine, certains clubs français vont disputer les seizièmes de finale de la Coupe de France à partir de ce dimanche. Après avoir écrasé l'AS Jumeaux sur le score de 10-0 au tour précédent, les Girondins de Bordeaux vont défier le Stade Brestois 29 au Stade Francis-Le Blé ce dimanche. Et depuis plusieurs jours, cette rencontre fait énormément parler. Frappé de plein fouet par le Covid-19, le club au scapulaire a 21 joueurs qui ont été testés positifs dernièrement.

La suite après cette publicité

Alors forcément, le coach Vladimir Petković va devoir innover dans quelques heures pour sortir sa composition d'équipe, car la Fédération Française de Football n'a pas voulu reporter cette rencontre. Pourtant, les Girondins de Bordeaux ont tout fait pour que la FFF les écoute, en vain. À travers un communiqué publié dans la journée de jeudi, le président du FCGB Gérard Lopez avait déjà poussé un petit coup de gueule suite à cette décision de l'instance française. Mais à quelques heures du coup d'envoi du match, le boss des Girondins en a remis une couche.

«On a travesti l'esprit de la Coupe de France»

« Ce qui est le plus regrettable dans cette affaire, c'est de constater qu'on a travesti l'esprit de la Coupe de France. Dans ce cas précis, on manque de respect à la compétition, on manque de respect au diffuseur et on manque de respect au public. D'ailleurs, on ne comprend toujours pas pourquoi le match n'a pas été reporté », a d'abord envoyé Gérard Lopez dans des propos rapportés par le quotidien L'Equipe. Car en quelques heures, la Fédération Française de Football a, en plus, rapidement modifié son règlement, qui obligeait avant à ce qu'un club compte au moins sept joueurs de l'un des deux derniers matches...

Malgré tout, le président du club bordelais a assuré que son équipe allait tout faire pour l'emporter : « on va y aller avec l'envie de gagner, pas pour faire le spectacle mais pour continuer dans la compétition. » Et si Bordeaux devra faire avec un effectif bien réduit dans le Finistère, pas sûr non plus que le groupe soit au complet contre l'Olympique de Marseille vendredi prochain au Matmut Atlantique (21h, 20e journée de Ligue 1...