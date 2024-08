Mercato : Liverpool est prêt à faire 2 folies

C’est une nouvelle ère qui démarre sur les rives de la Mersey. Jürgen Klopp a mis fin à une aventure de 9 ans à la tête des Reds, remettant le club sur le devant de la scène en Angleterre, mais aussi en Europe, avec un titre de Ligue des Champions et deux finales perdues. Arne Slot a pris la relève, mais pour l’instant, la direction ne lui a ramené aucun nouveau joueur.

Certes, il n’y a pas eu de départ majeur, si ce n’est Joel Matip, parti en fin de contrat. Mais c’est une situation qui interpelle. Comme le révélait la presse anglaise cette semaine, le nouveau coach liverpuldien attendait de voir ses hommes à l’œuvre avant de définir les priorités pour le recrutement. Il voudrait désormais un défenseur central, un milieu défensif, et deux ailiers.

Deux grosses pistes

Comme l’indique The Sun, il y a déjà deux joueurs dans le viseur des Reds pour satisfaire les ambitions et désirs de leur nouveau coach. Les Liverpuldiens sont ainsi entrés dans la danse pour Marc Guehi (24 ans), le défenseur central de Crystal Palace et de la sélection anglaise. La formation anglaise demande plus de 80 millions d’euros ; un montant qui n’effraie pas les Reds ni leur coach néerlandais visiblement.

L’autre gros nom pisté par les Reds nous mène à Anthony Gordon (23 ans), l’ailier de Newcastle, également joueur des Three Lions. Le média ne dévoile pas de sommes, mais indique que Joe Gomez pourrait entre dans l’opération et faire le chemin inverse. Deux grosses opérations qui renforceraient de façon conséquente une équipe de Liverpool qui ne devrait, sauf retournement de situation, perdre personne d’ici la fin du mois…