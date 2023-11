Euro 2024 : les 21 premiers qualifiés sont connus

Ce mardi, la phase de qualification pour l’Euro 2024 vient de se terminer. On connaît désormais 21 des 24 formations à disputer la compétition qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Bien évidemment, l’Allemagne a obtenu son ticket en première en recevant l’attribution de la compétition en 2018. Depuis le 13 octobre dernier et les qualifications conjointes de la France, de la Belgique et du Portugal, on connaît progressivement les nations qui vont disputer ce tournoi.

La suite après cette publicité

Sur cette trêve de novembre, la Hongrie, la Slovaquie, l’Albanie, le Danemark, la Suisse, la Roumanie, les Pays-Bas, la Serbie, l’Italie, la Slovénie et la Tchéquie ont réussi à arracher leur ticket tout comme la Croatie ce mardi soir grâce à sa victoire contre l’Arménie (1-0). Les trois derniers qualifiés seront définis lors des barrages qui auront lieu en mars avec des finales prévues le 26 mars 2024.

Les 21 qualifiés