Manchester United terrifié avant d’affronter Liverpool !

Ce dimanche 5 janvier, c’est un Manchester United malade qui se rend à Anfield pour défier Liverpool. Sur une série de quatre défaites consécutives, les hommes de Ruben Amorim auront fort à faire face à une équipe de Liverpool absolument irrésistible depuis le début de la saison. Face à cette situation, le manager portugais a déclaré que ses joueurs étaient «anxieux et parfois effrayés sur le terrain. On voit que les joueurs font des efforts. Parfois, ils sont trop anxieux et ont trop peur de jouer au football parce que c’est un moment difficile.»

La suite après cette publicité

«Nous devons faire face à cela. Nous avons besoin que les leaders du groupe se mobilisent et aident les autres gars», a poursuivi l’ancien tacticien du Sporting. Avec cinq défaites lors de leurs six derniers matches de Premier League, les Red Devils sont dans une dynamique très négative, et n’ont plus que sept points de marge sur la zone de relégation. De leur côté, les hommes d’Arne Slot tenteront de profiter du faux pas d’Arsenal hier soir à Brighton pour prendre huit points d’avance au sommet du classement.