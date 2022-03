OL : rien ne va plus pour Houssem Aouar

Une affiche de gala. Ce jeudi soir, le choc entre l'Olympique Lyonnais et le FC Porto s'est joué à guichets fermés au Groupama Stadium. 54 551 spectateurs ont ainsi assisté à la qualification des Rhodaniens pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Une rencontre que le milieu Houssem Aouar a de nouveau débuté sur le banc. Une habitude ces derniers temps pour le numéro 8 de l'OL.

Il est sorti du onze

Pourtant, le natif de Lyon a commencé cet exercice 2021-22 avec plus de responsabilités puisqu'il était troisième dans la hiérarchie des capitaines derrière Léo Dubois et Moussa Dembélé. Il a aussi logiquement débuté cette année dans la peau d'un titulaire. Ce qu'il a été lors de la première partie de saison avec plus d'une vingtaine de rencontres dans le onze de départ.

Mais depuis quelques semaines, la tendance s'est inversée pour Aouar. Blessé à la cuisse à l'entraînement à la fin du mois de janvier, il a notamment manqué la rencontre face à l'OM. Et depuis, il ne retrouve pratiquement plus le onze. Il a été remplaçant six fois lors des sept derniers matches de Lyon (Nice, Lens, Lille, Rennes et deux fois Porto). Bosz, qui mise notamment sur Caqueret et Ndombele, ne l'a titularisé qu'une fois, c'était face à Lorient le 4 mars dernier.

Un été 2022 capital

Remobilisé à plusieurs reprises par son capitaine cette saison selon nos informations, le milieu de 23 ans est, il faut l'avouer, moins étincelant et influent. Il est aussi moins décisif avec 3 assists et 5 buts inscrits en 33 apparitions toutes compétitions confondues (26 en tant que titulaire). Son dernier but date du 30 octobre dernier face à Lens. Soit presque cinq mois de disette offensive. Il aurait pu y mettre un terme ce jeudi soir face à Porto. Entré à la 65ème, il a tenté une frappe du droit. Mais elle était trop écrasée et sans danger (74e).

Puis en fin de match, il s'est gêné avec Paqueta pour reprendre un tir repoussé de Toko-Ekambi (90e+4). Une soirée à nouveau sans succès pour le joueur né en 98. Un joueur qui doit reprendre du poil de la bête, lui qui a toujours les Bleus dans un coin de la tête. Son avenir devrait aussi être au cœur des débats cet été, alors que son contrat prend fin en juin 2023, soit dans un an. L'OL, qui a souvent fermé la porte pour lui, devra se positionner alors que sa cote n'est plus au plus haut. Entre son avenir et le Mondial, Aouar est face à un tournant capital. A lui de bien le négocier !